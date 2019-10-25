汕頭涉黑村官斂財1.3億人民幣　一審判囚25年

廣東省公安廳去年7月公布掃黑除惡成果時，通報了多宗特大案例，當中包括在汕頭市龍湖區搗破一個以村官謝培忠為首的涉黑惡走私犯罪團夥。廣東省佛山市中級人民法院周四（24日）對該犯罪團夥所犯罪行作出一審宣判，謝培忠被判有期徒刑25年，剝奪政治權利5年，並沒收個人全部財產。

經法院經查明，謝培忠自上世紀90年代開始，在汕頭市龍湖區新溪鎮西南村周邊經營海邊泳場、承包建築工程，糾集同村親友為非作惡，組成了穩定的利益團夥。2005年初，謝培忠當選西南村村委會主任，透過操縱選舉，陸續安排多名團夥成員混入村委會，確立勢力範圍，逐步形成了以其為首的黑社會性質組織。

2011年，謝培忠為壟斷鎮周邊的工程項目，糾集上百人以暴力方式圍堵、衝擊鎮政府。2013年起，謝勾結走私集團走私凍品、樹木等，以黑護私、以私養黑，攫取非法利益，案中被查處及凍結的資產共1.3億元人民幣（約1.47億港元）。

法院周四依法以組織、領導黑社會性質組織、聚眾鬥毆、故意傷害、聚眾衝擊國家機關、聚眾擾亂社會秩序、故意毀壞財物、非法持有槍枝彈藥、尋釁滋事、走私國家禁止進出口貨物、走私普通貨物、行賄及非法採礦等罪對謝培忠判刑。至於同案其餘38名被告，則分別被判1年6個月至20年不等有期徒刑，並沒收部分或全部財產。