黨委斥經濟貪婪生活腐化　帶投大哥被逮捕

秦光榮自行投案的消息傳出後，內媒調侃其為「帶投一哥」。（互聯網）

據最高檢消息，全國人大前內務司法委副主任委員、雲南省委前書記秦光榮涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，並移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前已以涉嫌受賄罪對秦光榮作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。

周一（21日）中共雲南省委十屆八次全會舉行，會上指出，秦光榮集政治蛻變、信仰迷失、經濟貪婪、生活腐化於一身，其行為嚴重違紀違法行為，因此會上決定要徹底清除秦光榮案對雲南政治生態造成的惡劣影響。

今年9月，中央紀委國家監委對秦光榮嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。經查揭發秦光榮各種徇私枉法行為，包括違規出入私人會所，接受私營企業主安排的度假旅游，大肆收受禮品禮金，干預和插手礦產資源轉讓。調查又指他對配偶子女失管失教，縱容親屬利用其職務影響謀取私利：又大搞權錢交易，在職務晉升、企業經營等方面為他人謀利，並非法收受財物。今年8月，其子、華融投資股份有限公司前董長秦嶺已因涉嫌受賄、貪污被移送審查起訴。

今年5月，中紀委國家監委官網通報秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，主動投案的消息。雲南今年頭8個月共有超過70名公職人員主動投案或主動交代問題，內地媒體報道時指出，秦光榮是首個主動投案的正部級高官，因此調侃稱他為「帶投大哥」。

此外，官方周五（25日）消息，廣東珠海市政協原黨組成員、副主席梁元東（副廳級）涉嫌受賄，東莞市人民檢察院將對其審查起訴。東莞市人民檢察院近日以涉嫌受賄罪，對梁元東作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。