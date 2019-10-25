內地新法治網絡犯罪　服務供應商拒管理可入罪

內地最高人民法院、最高人民檢察院周五（25日）聯合召開新聞發布會，解釋網絡犯罪活動適用法律和刑罰，針對非法利用信息網絡行為設置較低的入罪門檻，又明確指出，包括即時通訊、網上直播及網遊等網絡服務供應商，如不履行信息網絡安全管理義務，也將可入罪。新法將於下月1日起實施。

解釋規定，假冒國家機關、金融機搆名義，設立用於實施違法犯罪活動的網站，數量達3個以上或者註冊帳號數累計達2000以上，將視為「情節嚴重」，即可入罪。至於設立用於實施違法犯罪活動的通訊群組，數量達5個以上或群組成員帳號累計達1000以上，同屬「情節嚴重」。

針對明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、伺服器託管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，解釋指最高可判3年有期徒刑。

解釋首次明確「網絡服務提供者」的範圍，包括信息網絡接入、計算、存儲、傳輸服務；搜索引擎、即時通訊、網絡支付、網絡購物、網絡游戲、網絡直播等信息網絡應用服務；電子政務、通信、能源、交通、水利、金融、教育、醫療等公共服務。

對於不履行信息網絡安全管理義務罪的入罪標準，解釋也有明確交代，包括致使傳播違法視頻文件200個以上；致使傳播違法視頻文件以外的其他違法信息2000個以上；致使違法信息實際被點擊數達到5萬以上等7項情形。