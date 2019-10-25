任正非感謝特朗普嚇醒員工　孟發家書賀父親生日

華為內部論壇「心聲社區」近日發布公司始創人任正非月中接受北歐媒體的訪問，內容提到公司很多員工有「富裕病」，幸得美國總統特朗普大棒一揮，令大家都緊張，重新振作。另周五（25日）是任的生日，其身在加拿大的女兒孟晚舟在微信朋友圈發了一封家書表達對父親的愛。

訪問中，記者主要問到關於華為遭美國及其歐洲盟友封殺的問題，任正非重申，中美貿易爭拗與華為無關，又指美方對華為的網絡安全指摘是無中生有，強調美方將華為列入實體清單，只會削弱美國公司的銷售規模。

有記者問任有否發惡夢並夢到特朗普，任回答沒有，又指其實他很感謝特朗普，因為公司發展超過30年，絕大多數員工開始富裕，隨之來就是怠惰、享受安逸。但因為特朗普一嚇，員工都怕了，大家都努力工作，反而令公司收入增長。

周四是任正非的生日，「心聲社區」當日上午轉載其女孟晚舟朋友圈的發文截圖，分別是她以匿稱「豬兒」寫給父親的信，和一張她的近照。孟在信中表示，往年父親生日兩人「都會團聚在一起」，但遺憾「今年無法陪在他的身邊」。最後孟祝父親生日快樂，並稱「等我回來」。