王岐山與安倍晉三會面　冀保持溝通確保習近平訪日成功

正在日本友好訪問的中國國家副主席王岐山出席日皇德仁即位禮後，分別與日本首相安倍晉三、副首相兼財務大臣麻生太郎會面。內地官媒周五（25日）報道，王岐山向安倍晉三表示，國家主席習近平原則同意應邀明年春天對日本進行國事訪問，希望雙方保持溝通，營造適宜有利的環境和氛圍，確保訪問順利實現並取得圓滿成功。

王岐山與安倍會面時，轉達了習近平的親切問候，並對日本遭遇罕見超強颱風造成嚴重傷亡和損失表示同情和慰問。王岐山指出，中日雙方領導人今年6月達成一系列重要共識，使兩國關係迎來新的發展機遇，希望雙方恪守中日四個政治文件確立的各項原則，穩妥處理好歷史、台灣等問題，確保兩國沿着和平、友好、合作的正確軌道持續向前發展。

安倍晉三則表示，日中交往歷史悠久，傳統友誼深厚，當前兩國經貿合作不斷加深，在國際事務中並肩應對，對亞洲乃至世界和平與繁榮承擔了重大責任。日方熱切期待習近平明年春天對日本進行國事訪問，願妥善處理台灣等敏感問題，與中方一道，保持高層交往勢頭，共同努力建設面向未來和充滿活力的日中關係。