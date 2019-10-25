女童拒少年性侵慘遭捅死　死者母：雙方認識但不相熟

遼寧大連市一名13歲蔡姓少年，周日（20日）擬與10歲女童王萱性交不果，結果亂刀將對方捅死並棄屍灌木叢中。內媒周五（25日）報道引述王萱母親，後者坦言女兒與疑兇雖曾共處，但兩家人彼此並不相熟，女兒生前亦未透露是否遭對方糾纏和跟蹤，故不肯定對方是臨時起意行兇或蓄謀已久。

內媒當日先訪問王萱父親王章，他斥責蔡男誘騙女兒返回其家中，性侵被拒後發難，蔡男捅了女兒最少7刀並連番毆打，最終棄屍綠化帶；又不忿蔡男「還差兩個多月才到14歲，這種罪行就只能不予追究刑事責任。」

王章表示，自己與妻子賀薇周日下午發現女兒上美術課後久未歸家，經報警和數小時尋找後，終在屋苑附近距離家中200餘米遠的綠化帶，發現女兒衣衫不整的屍體。王章表示，王萱每逢周日均須上美術課，並在下午3時下課後，步行返回王章夫妻所開的水果店；又指上美術課的地點距離水果店，步行僅10至15分鐘。

賀薇憶述，有見過王萱的一位女士向她表示，曾於下午3時15分見過其女；又稱事後她翻查閉路電視畫面，發現女兒在下午3時20分，曾在水果店附近出沒。及至4小時後，王章才發現女兒屍體；法醫鑑定則顯示，王萱的死亡推定時間為下午6時。

賀薇向內媒表示，蔡男與女兒曾一同在託管班上課，並與他們在同一屋苑內居住。然而她表示，家人與蔡男並不相熟，平時沒甚來往，蔡也從未來過自己家中玩耍；又認為女兒生前並未透露受蔡男騷擾和遭對方跟蹤等，未知對方是臨時起意行兇或蓄謀已久。