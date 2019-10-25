少年捅死10歲女後棄屍　行兇後網上發文挑釁警方

遼寧大連沙河口區13歲蔡姓少年，日前試圖性侵10歲女童王萱不果，竟亂刀將對方捅死。內媒周五（25日）訪問了王萱父母，其中父親王章表示，蔡男在案發後假意向他詢問其女兒下落；母親賀薇更稱，蔡男行兇當晚在社交網發圖文，向同學展示行兇過程，更藉此挑釁警方，「他們警察辦事這麼草率的嗎？」

王章向內媒表示，女兒出事當日，蔡男竟先後兩次前往他經營的水果店，向他探聽王萱行蹤，全程表現恍如置身局外，令他相當憤怒。王章稱，「那天下午我照常在水果店裏擺攤，快到下午3點時，蔡某某踱步到我的店前，問了我一句『王萱去哪裏啦？我說『她上課去了。』他就走開了。」

王章續稱，及至下午4時30分，他已和家屬尋找女兒行蹤，期間蔡男又前往水果店，假意詢問其女兒下落，「他過來問我『你女兒找着沒有？』神態仍然看不出甚麼異樣。事後根據監控錄像的時間回想，那時我女兒應該已被他騙到了他家中。」

此外，賀薇向內媒展示蔡男周日（20日）晚的網上群組聊天紀錄，顯示蔡男當晚約7時30分，在班級群內發了一條從自家窗戶拍攝的搜查現場片段，並向同學稱，「小孩死了，讓人扒光給殺了，就在我家門口對面。」；又在晚上約8時發文，稱「他們警察辦事這麼草率的嗎，給我加入嫌疑名單，我一個小孩懷疑我，我把我擦過血的紙扔那塊了，我的血不會弄到她身上吧？我怕我的指紋和血在她身上，那我不就完了嗎？」

到了晚上約8時30分，蔡男再在群組中發表「我害怕啊，懷疑我了，我的指紋咋整，好像確定了是小孩幹的，我虛歲14。」等內容，並稱「法醫鑑定我倆血在一起，我手不應該那麼賤，警察要來找我了，我錄音給你們聽，你們別發微信。」

據王章的一名親屬稱，蔡男當晚遭警方制服時，手上確有傷痕，「他一直為此害怕，生怕法醫在王萱身上發現他的血。他似乎是7點多時想要在同學面前假裝自己是旁觀者，假裝自己的血是不小心蹭到王萱身上的，從而給自己洗脫嫌疑。」另王章的大嫂表示，她當晚目睹蔡男在王萱的屍體被發現後，返回現場圍觀，「當時蔡某某圍觀時，對前面的人說了一句『真死了啊？』我們估計他以為前面的人就是普通的圍觀群眾。」