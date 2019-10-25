四川遊客離世被收天價運屍費　家屬入稟提告

四川宜賓遊客59歲蔡超（化名）今年8月在雲南祿充風景區度假時去世，其妻萬女士聯繫雲南澄江縣殯儀館幫助處理後續事宜，對方安排車輛將遺體運回宜賓市，索價24640元（人民幣，約2.73萬港元）。惟家屬其後發現收費遠高於標準，認為被騙，並對涉事公司提控，宜賓市敘州區人民法院現已立案。

家屬提供的「遺體接運派車單」顯示，單據抬頭名稱為靈山勝境殯葬服務有限公司，接運地址為四川省宜賓殯儀館，費用包括接運費、冰費及過路費等。萬女士女婿闞先生表示，在遺體安頓好後，查詢了澄江縣殯葬服務收費標準，從澄江縣殯儀館到宜賓市殯儀館，車程約639公里，時間約8小時4分鐘，按標準多收了約17588元接運費用。

涉事靈山勝境殯葬服務有限公司回應媒體報道，稱雲南省殯葬改革以後，收費標準規定遺體運送超出200公里外，雙方協商定價。闞先生將此事反映給澄江縣民政局和市場監管局，在兩個部門協調下，死者家屬與涉事殯葬公司進行了兩次協商，但結果不理想，死者家屬於9月16日向法院提交民事訴訟狀。法院已正式立案，開庭時間未定。