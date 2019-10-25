國家外匯局推12項措施　便利跨境貿易投資與投融資

國家外匯管理局周五（25日）通報，稱該局日前發布文件，公布12項跨境貿易投資便利化措施。文件提到，相關措施旨在便利跨境貿易投資及跨境投融資，包括擴大貿易外匯收支便利化試點、簡化小微跨境電商企業辦理有關貿易資金收付手續等。

該份名為《國家外匯管理局關於進一步促進跨境貿易投資便利化的通知》的文件稱，當局將擴大貿易外匯收支便利化試點，使誠信企業享受更大便利；簡化小微跨境電商企業辦理有關貿易資金收付手續；改善貨物貿易外匯業務報告方式；簡化出口收入入帳手續，允許企業自主選擇是否開立待核查帳戶；便利企業分支機構貨物貿易外匯收支名錄登記；允許承包工程企業境外資金集中管理。

另外在跨境投融資上，該局容許非投資性外商投資企業，依法以資本金開展境內股權投資，並擴大資本項目收入支付便利化試點；便利境內機構向境外投資者轉讓內資股對價款的結匯使用，容許外國投資者保證金在競標後，用於出資及結匯支付等；取消資本項目外匯帳戶開戶數量限制、開展銀行不良債權及貿易融資等跨境轉讓試點。

國家外匯管理局總經濟師、國際收支司司長王春英表示，中國外債餘額近2萬億美元（約15.7萬億港元），惟與主要國家對比，中國外債在絕對和相對上的規模均不算高，如美國是中國的10倍，英國是中國的4倍等；強調中國外債負債率處於國際安全線內，低於發達國家和新興市場國家總體水平；更稱外債增速趨緩，顯示中國外債風險總體可控。