習近平晤巴西總統　籲深化兩國戰略夥伴關係

中國國家主席習近平周五（25日）在北京人民大會堂，與到訪的巴西總統博爾索納羅舉行會談。習近平表示，堅持中巴互為發展機遇，將與對方關係擺在本國外交優先位置，推進中巴全面戰略夥伴關係不斷發展，是中方的戰略決斷和長遠選擇，經得起國際形勢變化考驗，亦不受外部因素影響；兩國其後發表聯合聲明。

聲明指，習近平和博爾索納羅均強調，要繼續在平等、尊重、互利的基礎上，加強和深化中巴全面戰略夥伴關係，並重申在涉及彼此核心利益問題上互相尊重；兩國元首高度重視「中國－巴西高層協調與合作委員會」在促進兩國關係中發揮的作用，亦對今年7月舉行的第3次中巴外長級全面戰略對話取得的成果表示滿意。

聲明又指，兩國元首均積極評價去年的雙邊貿易額創歷史新高，決定繼續擴大貿易規模，鼓勵雙邊貿易多元化。雙方又強調，通過機制性磋商和對話解決貿易問題的重要性。雙方亦一致同意促進兩國科學家交流，推動聯合研究，並加強在文化、教育、體育等領域合作，特別是足球及合拍電視片等。

博爾索納羅國事訪問中國期間，兩國元首亦共同見證簽署政治、經貿、海關檢驗檢疫、能源、科技、教育等領域合作文件。