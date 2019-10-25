農業農村部：今年底前生豬生產產能料探底回升

內地農業農村部新聞辦公室周五（25日）召開新聞發布會，該部發展規劃司司長魏百剛表示，9月生豬生產恢復向好的因素明顯增多，整體進入止降回升的轉折期；又稱按照此趨勢，今年底前生豬生產產能有望探底回升，明年則有望基本恢復到正常水準。

談到內地的生豬生產，魏指出，生豬生產呈現恢復態勢，牛羊禽肉增加較快；全國9月份年出欄5000頭以上的規模豬場生豬存欄，環比增長0.6%、能繁母豬存欄環比增長3.7%，後備母豬銷量繼續大幅增長，豬飼料產量和銷量都有回升；至於吉林、遼寧、山東等12省生豬存欄環比增加或持平。

魏又稱，非洲豬瘟疫情防控形勢仍複雜嚴峻，生豬產能恢復周期長、制約多；部分地方生豬生產恢復政策仍未完全落實到位，例如養豬用地有的地方，還按建設用地管理，未落實設施農用地政策等；部分地方更人為限制豬源外流，搞市場分割，干擾正常的市場供應秩序，相關問題引起關注。

魏百剛又在會上介紹內地前三季度農業農村經濟形勢，他表示，今年農業農村經濟繼續保持總體平穩、穩中有進的發展態勢，前三季度第一產業增加值4.3萬億元（人民幣．下同，約4.9萬億港元），按年增長2.9%；農村居民人均可支配收入11,622元（約1.3萬港元），實際增長6.4%，有力支撐國民經濟和社會發展。