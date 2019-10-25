深圳警破網騙組織　騙徒分飾29人誘事主投資

廣東深圳龍崗警方周五（25日）宣布搗破一個網上詐騙組織，拘捕4名疑犯。該組織涉以股票和期貨投資作招徠，誘騙市民在虛假平台購買指數，從中操控漲跌詐財。為了讓市民相信，騙徒在網上問設30人的投資群組，實際上除了受害者外，其餘帳號均由騙徒分飾。

通報指，警方在行動中查繳作案電腦7部和手機近百部。警方提到，早在上周三（16日）下午約5時，警方前往位於坂田街道某寫字樓作例行檢查時，發現一間名為「中某電子商務有限公司」的辦公室內，擺放了近百部手機。

警方續指，有自稱是該公司總經理的葉姓男子解釋，稱該企7月始經營，業務主要是電子商務類。惟警方發現當中數名員工神色慌亂，工作電腦屏幕上都顯示有股票、期貨指數走勢圖，還打開多個微信群介面。寶崗派出所隨後到場展開全面檢查，並從手機、電腦中掌握到該公司涉嫌詐騙的證據。

警方經查得悉，該詐騙據點以上述公司作掩護，通過網絡大量購買個人電話號碼，讓業務員以推薦股票的名義，撒網式添加上述號碼為微信好友，再將對方拉進諸如「牛股交流群」一類的交流群組內，然後由葉某扮演「專家」講課，誘導事主投資期貨指數；另有3名業務員則在群內吹噓通過期貨指數賺錢，引誘對方到虛假平台購買「A50指數」，再暗中操作漲跌，將客戶投資洗劫一空。

經審訊，葉某及3名業務員賀某、葉某某、嚴某某對其詐騙的犯罪事實供認不諱，並交代出公司自7月份以來，誘騙3名受騙人投資，詐騙涉案金額50餘萬元（人民幣，約56萬港元）。目前，4名疑犯均已被刑事拘留，此案正在進一步審理之中。