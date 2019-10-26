領導涉黑組織敲詐勒索　村委會前主任罪成囚25年

內地繼續加強展開掃黑除惡行動。山西省運城中院周五（25日）通報，該院當日上午依法對村委會前主任鄧文濤等9人涉黑案一審公開宣判。據悉，案中9人涉組織、領導、參加黑社會性質組織罪和故意傷害等11項罪名；院方判鄧文濤罪成，判有期徒刑25年，並處沒收個人全部財產；其他被告則分別判囚2年到20年不等。

法院審理查明，鄧文濤在2003年獲悉新街村的土地，被永濟市政府徵用，並規劃為城東工業園區後，與同案被告鄧建喜、馬志軍等人採取持刀傷害、滋事、威脅等手段，迫使村委主任陳建林辭去村委會主任職務。

2004年5月，鄧文濤擔任村委會主任，先後成立順隆公司、順隆機電公司、晉鑫隆公司，將被告鄧建喜、鄧文龍、張貴增、馬克峰等村兩委（黨支部委員會及村民委員會）人員及李耀亭安排到公司任職，並僱用社會閒散人員，以公司化運作把控新街村兩委政權，逐步形成以鄧文濤為首的有組織的犯罪集團。

2005年初至案發時，該犯罪組織借助村兩委的合法平台，將本應由村委會承建的周邊企業施工工程、勞務和該村的建設工程作壟斷，長期實施有組織的盜竊企業財產犯罪活動，聚斂巨額錢財，用於該犯罪組織的發展壯大，並非法佔用農用地、非法轉讓土地使用權、侵吞村集體財產。

法院認為，各被告上述違法犯罪行為，嚴重擾亂當地社會生活、經濟秩序，造成惡劣社會影響。經審理，鄧文濤犯組織、領導黑社會性質組織罪、職務侵佔罪、盜竊罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、虛開增值稅專用發票罪、非法佔用農用地罪、非法轉讓土地使用權罪、非法持有彈藥罪，數罪併罰，判處上述刑期，並剝奪政治權利4年。