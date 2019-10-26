大興機場出入境檢查首設e道　通關10秒完成

上月正式通航的北京大興國際機場，將成為全國首個旅客出入境檢查採用人像對比系統（相當於香港的e道）的機場。據指，相比每次需時約45秒的人手核查旅客身份，利用人像比對系統只需約10秒便可通關，大大縮短旅客辦理手續的時間。

與首都機場相比，大興機場將出境安檢前置，從候機大堂中心區域到出境檢查櫃台約有100米距離，解決旅客排隊擠擁的問題。

大興機場邊檢站亦率先使用人像比對系統，旅客可自助辦理出入境手續。該系統有兩個閘門，旅客在第一道閘門掃描護照後，顯示屏將出現其個人資料和航班信息。旅客通過後，第二道閘門上的系統會自動捕捉臉部資料，旅客需完成指紋認證，資料比對成功後閘門便會打開，旅客即可完成驗證。

大興機場邊檢站站長王仕斌介紹，邊檢部門利用高清影像監控，監測候檢區人數，並根據旅客流量，實時調整檢查櫃台開放率，減少旅客候檢時間，提升通關效率。此外，當旅客有眼鏡、帽子、口罩等遮擋臉部識別情況時，系統將自動提示，同時增設影像防尾隨功能。