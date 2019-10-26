警方破非法網售身份訊息組織　繳逾6萬條逮3疑犯

廣東雲浮市新興縣警方周五（25日）通報，當局日前從一宗販賣「手持照」（手持身份證自拍照）案件入手，先後輾轉重慶、河北、山西等省市，逮捕3名疑犯，截獲手持身份證照6萬多條，藉此斬斷一條網絡非法買賣個人手持身份證照的黑色產業鏈。

通報稱，自當局開展「淨網2019」專項行動，雲浮市網警部門通過網絡巡查，發現新興縣有人在網絡從事販賣「手持照」違法訊息，經排查鎖定疑犯的落腳點；新興縣警方6月中在新興縣新城鎮某屋苑，逮捕24歲男子顏某林，當場查扣一批作案手機、電腦，手持身份證訊息4.5萬條。

通報提到，警方順藤摸瓜，於7月29日趕赴山西省臨汾市侯馬市，將27歲男子吳某惠逮捕；9月20日趕赴河北省邯鄲市逮捕32歲男子葉某廷，並繳獲作案手機、電腦、身份證訊息一批。

警方調查發現，2018年年底至今，顏某林於2018年年底，加入一些名稱為「企鵝自媒體」、「自媒體帳號交流」、「自媒體推廣」等社交群組；顏透過上述群組，找上線購買手持身份證訊息，再轉賣給吳某惠、葉某廷等人非法獲取牟利。

通報續指，吳某惠向顏某林購買手持身份證照片之後，又僱傭張某某、田某某兩人註冊社交帳號，再以每個帳號20元（人民幣，約22.6港元）的價格，轉賣給他人從中獲利；疑犯葉某廷找上線購買手持身份證訊息，註冊成企鵝號之後賣給下線，或將手持身份證直接賣給下線非法獲取牟利。目前，顏某林、吳某惠、葉某廷已被依法批准逮捕。