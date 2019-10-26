華裔指揮家表演期間「甩褲」　小提琴手笑到彎腰

「中國之夜」交響樂音樂會在世界各地舉行，惟周日（20日）在意大利米蘭達爾維默歌劇院（Teatro Dal Verme）表演時出現一段小插曲，德籍華裔著名指揮家湯沐海在指揮過程中突然「甩褲」，露出內褲，而旁邊的小提琴手更笑到彎腰，幸而表演未受影響。

褲子掉下後，湯沐海迅速提起褲子，繼續指揮，惟坐於前排的女小提琴手見此一幕，不禁笑了起來，更停止演奏，而現場觀眾席亦傳出一片笑聲。

事件引起網民熱議，不少人調侃，「真性情的男人早已放飛自我，褲子在不在身上那是細節」、「音樂節奏太快褲子跟不上」；亦有人表示，「多年沒有他的消息，多虧了這次掉褲子，再次人氣旺盛」、「已經不是第一次失誤了」。

據悉，現年70歲的湯沐海出生於上海，來自一個藝術世家，他的父親湯曉丹是著名電影導演，母親藍為潔是電影剪輯師。湯沐海曾就讀於上海音樂學院，後到德國慕尼黑音樂學院大師班深造，1983年登上舞台指揮柏林愛樂樂團的音樂會，自此獲得各大樂團邀約。1995年至2000年任中國交響樂團藝術總監，其後兼任上海愛樂樂團藝術總監、澳洲利亞昆士蘭交響樂團榮譽指揮、德國漢堡交響樂團首席客座指揮、哈爾濱交響樂團藝術總監等職務。