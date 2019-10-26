專家指南方澳跨海大橋倒塌　或涉人謀不臧檢測草率

台灣南方澳跨海大橋倒塌被指凸顯橋樑檢測疏忽問題，針對天災還是人禍更是眾說紛紜，對此有土木領域專家專家痛批人謀不臧、超載取締不力，或是導致最終小疏失變成大紕漏的原因。

台北市土木建築學會理事長余烈質疑，政府為何將此工程交給一個學術單位，而非設計及建造橋樑的廠商，甚至專業的技術單位，當中是否存在人謀不臧的問題值得深究。他又建議當局應檢討現行採購法，必須對專業技術工程投標有所限制規範。再者，余烈表示台灣一般橋樑載重的標準大約是30噸，但像消坡塊重達50噸以上也在承載，故長期超載取締不力亦是造成南方澳跨海大橋鋼索斷裂以致倒塌的主因。

余進一步指出，當局不能依傳統橋樑檢測方式行事，不能只是一般皮毛、流於形式地執行，如鋼拱橋的高拉力鋼索有否繡蝕憑肉眼是無法檢測，必須靠科學的儀器並利用高空作業平台將檢測員送上去進行偵測。他強調，鋼結構橋樑壽命也許長達50年以上，但鋼索未必可耐持50年，可能20年就要進行全面更換。

有關橋樑安全檢測，新北市養工處橋隧維護科長黃裕智指出，高點鋼索的檢測是較易被疏漏的部分，現時新北已使用無人機載儀器進行監測以找出鋼索是否有裂化及繡蝕情形。至於民眾經常會誤解，認為橋梁車流量越大越容易出問題，黃表示但其實橋樑在設計規劃階段時，就有考慮到載重量及流量，只要落實執行定期檢測與維護，就不容易造成危險。

宜蘭立委陳歐珀則表示，南方澳大橋問題源於長年未積極管理，或中央與地方權責不清，橋樑疏於養護，最終造成一發不可收拾的後果，未來當局針對相關橋樑檢測都應該定時定點進行監督。