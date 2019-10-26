修例風波：官媒批美政客黑白不分　西方絕非香港救世主

香港反修例風波持續，針對美國眾議院議長佩洛西早前與「叛國亂港四人幫」成員黎智英和李柱銘等人合照，並與副總統彭斯先後將香港的街頭衝突以非暴力、和平來形容，官媒周六（26日）發表社評指出，該些「有頭有臉」的美國政客再次將黑的說成白的是實在可笑，並稱香港對他們而言不過是牽制中國、隨用隨棄的棋子。

文章指，黎智英代佩洛西向香港示威者傳達美國擔心暴力升級的「最新指示」，與表面上所稱的非暴力抗爭自相矛盾，原因在於近期全球多地出現暴亂，而受衝擊對象涉及美國盟友，導致美國陷入左右為難的窘境。因此，佩洛西索性明裡一套暗一套，恰恰反映美國部分政客極度虛偽，其所關心的根本不是香港的民主、自由，更非香港市民的利益，而僅是自身的全球利益和戰略考量。

該文又稱，與佩洛西合打算盤的黎智英、李柱銘借港反中、為美國而戰，早已出賣靈魂並與香港利益切割，因此走上街頭的年輕人需看清香港的實際利益正在遭受巨大損失的事實；又指那些指望《香港人權與民主法案》能為香港帶來所謂民主的人，應思考自己是在為了美國的戰略利益而戕害香港，通過制裁把香港變壞，損害國際金融中心、貿易中心的地位。

文章進一步表示，西方的算盤永遠只為自己謀利，勾結西方干涉內部事務只會擾亂香港的憲制秩序和政治運作，不可能帶來民主進步，故香港各界萬萬不可被挾洋自重的反對派和激進勢力帶偏，更不能陷入一些西方政客的話語陷阱，「西方絕不是香港的救世主！」