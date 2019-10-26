為惡勢力當保護傘　省生態環境廳前副廳長被雙開

江西省紀委省監委網站周五（25日）發布消息，指江西省生態環境廳前黨組成員、副廳長曹永琳，因涉嫌嚴重違紀違法被雙開（開除黨籍、開除公職），並收繳其違法所得，將其涉嫌受賄犯罪問題，移送檢察機關依法審查起訴。

通報中指出，曹永琳身為分管環保領域的官員，「管環保吃環保」利用職權收受賄賂，對非法排污「保駕護航」對江西省生態環境保護造成了嚴重損害；與不法商人沆瀣一氣，為惡勢力充當「保護傘」，攫取巨額非法利益。

經查明，曹永琳隱瞞不報個人有關事項，對抗組織審查；收受可能影響公正執行公務的禮金、消費卡通過其管轄對象放貸，獲取大額回報；違反規定從事營利活動，違規干預和插手執法活動。利用職權為他人謀取利益並收受財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。

公開資料顯示，曹永琳今年54歲，出生於江西都昌縣。曾先後出任江西省環境監測中心站站長助理、副站長、站長，省環境監察局長、省環境保護廳黨組成員、總工程師等。2017年2月出任江西省環境保護廳黨組成員、副廳長，2018年10月機構改革後，擔任省生態環境廳黨組成員、副廳長直至被查。