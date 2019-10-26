全市推困難老人養老服務補貼　逾75萬人受益

北京市今年10月1日起，全面實施向困難老人的養老服務補貼、失能老人的護理補貼和高齡老人的津貼制度。市民政局周四（24日）發布解讀文件，表明3項補貼制度實施後，將幫助75萬餘名存在上述狀況的老人及其家庭，提高支付能力，使老人享受專業照顧服務；全市每年發放養老服務補貼津貼約20億元（人民幣‧下同，約23億港元）。

該份名為北京市老年人養老服務補貼津貼管理實施辦法》的文件稱，符合條件且具本市戶口的老人，目前無論是居家養老、社區養老或已入住養老機構，均可按照政策規定提出申請。據悉，困難老人養老服務補貼、失能老人護理補貼，是面向全市60歲以上的所有老人；高齡老人津貼則面向全市80歲以上的所有老人，首次實現政策全覆蓋。

文件又稱，新增的困難老人養老服務補貼，將發放給符合條件的低保、低收入、計劃生育特殊家庭等困難老人；3類老年人養老服務補貼津貼不計入城鄉最低生活保障家庭收入，其中護理補貼是服務給付不是現金給付，養老服務補貼和高齡津貼則為現金給付。

文件補充，首次補貼資金將在11月底前發放到位；鑑於政策執行是上發，即月底前發放下一個月的補貼、津貼，因此11月底前將發放到位10月、11月、12月3個月的補貼津貼。當局為方便老人申領，老人或委託代理人、監護人可登錄北京市政務服務網及相關官方微信公眾號，只需填寫姓名、身份證號，即可在線填報申請。