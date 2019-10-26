行兇少年未被追究刑責惹議　疑犯舅父：正想辦法補救

遼寧大連沙河口區13歲蔡姓少年，早前擬性侵10歲女王萱不果，憤而亂刀捅死對方。由於蔡男未滿14歲，未屆法定刑事責任年齡，依法不予追究刑事責任，做法惹議。內媒周六（26日）訪問蔡男舅父，後者坦言家屬正想辦法補救事件；又稱網傳其外甥看色情片後行兇，說法完全不實，「我不認為他不正常。」

蔡男舅父向內媒表示，外甥是個聽話的孩子，平時沒有不好的行為；又稱自己經常與對方出去遊玩，不認為對方的性格有異常，「蔡某某的父母對其管教嚴格，白天出去做生意就將他鎖在家中，給他一部手機方便聯繫。有時蔡某某的父母會接他放學，蔡某某平時成績中等，花錢有點大手大腳。」

蔡男舅父又稱，上述兇案發生後，自己尚未與對方的父母詳細溝通，「我聽我姐側面說過出了事，一開始我還沒在意，認為一個小孩能出甚麼事。我覺得誰也不想看到這樣的結果。我們正在想辦法補救，誰都不想自己的孩子對社會有危害。」

他更補充，網民的評論有點過火，對外甥家屬的評價也不太理性，「網友對他的評價愈傳愈邪乎，我不認為他不正常，謠傳他看黃片是扯淡。」