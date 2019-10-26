貨櫃車藏屍案：英媒指福建人蛇集團是慘案幕後主腦

英媒報道，指慘案的幕後主腦，可能是「萍姐」（小圖）所創辦的人口販賣集團。（互聯網／美聯社圖片）

英國貨櫃車人蛇慘案發生後，引起全球關注。目前，連同貨車司機在內，英國警方已經拘捕了4名涉案疑犯。英國《每日郵報》近日報道，指是次慘案的幕後主腦，可能是來自中國福建、有「偷渡皇后」之稱的「萍姐」所創辦的人口販賣集團。

據了解，「萍姐」原名鄭翠萍，出生於福建省福州市亭江鎮盛美村，1981年移民到美國紐約，表面上在唐人街經營雜貨店和餐館，但暗中組織人蛇集團，以每人2萬英鎊（約20.1萬港元）的價格，協助中國人偷渡至世界各地。「萍姐」2000年4月17日在香港被捕，其後被引渡至美國，並於2006年被紐約法院判處有期徒刑35年，最後在2014年死於美國德州監獄。

據報道，「萍姐」雖然已經去世，但其人蛇集團依舊運作，目前尚未得知誰在操控整個集團；該集團用利用「陌陌」、微信等手機App，招攬客人，稱「『旅程』百分百安全」，並要求偷渡者先在網上，支付最少5000人民幣（約5546港元）訂金，然後安排上船或貨櫃展開漫長而幽暗的「旅程」。