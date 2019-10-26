警方破黑惡貸款組織　涉誘車主抵押座駕再勒索贖車

廣西南寧警方周五（25日）通報，已搗破一個涉黑惡犯罪組織，逮捕危某、方某等8名疑犯。警方稱，該組織涉誘使車主，以名下車輛作抵押後發放貸款，再令對方毀約，並向受害人勒索高額贖車費用。初步統計，受害人達40多人，涉案金額約800餘萬元人民幣（約901萬港元）。

涉案的黑惡組織開設「新某貸」公司，通過與車主簽訂單方空白合約，以他們名下車輛作為抵押。合約上只有車主的簽名和借款的金額，年利率、借款限期和落款都沒有顯示。如車主想提前還款或拖欠還款，貸款公司就會在合約空白的條款上，填上對自己有利的內容，故意令車主違約，強行拖走抵押車輛藏匿，索取高額贖車費用，敲詐勒索。

警方在2019年3月依法搜查「新某貸」公司及危某、方某的住處，搜出已簽訂的抵押貸款合約150多套，《車輛登記證書》20多本。警方亦在南寧市吳圩鎮一個偏僻倉庫內，發現40輛新某貸公司從廣西各地開回來藏匿的汽車。涉嫌敲詐勒索、詐騙犯罪的危某、方某涉惡犯罪組織8人，已移送青秀區人民檢察院審查起訴。