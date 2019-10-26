超市豬肉特價惹大媽百米狂跑搶購　網民︰快過劉翔

受非洲豬瘟疫情影響，內地豬肉價格瘋狂飆升。陝西寶雞市一間超級市場開業促銷，原本每公斤要70至80元（人民幣．下同，約78至90港元）的豬肉，竟特價至每公斤36元（約40港元），吸引大批大媽大叔搶購。結果該超市開業僅2小時，已賣出3噸豬肉。

有市民拍攝的影片可見，該超市在早上沒開門時，便已大排長龍，超市一開門，大媽大叔們紛紛狂奔向豬肉區搶購特價豬肉。有網民笑指，「太厲害了，讓這些大爺大媽去參加奧運會，都可以破劉翔紀錄了。」

據中國海關數據指，今年前9個月，進口豬肉總量已達到了130萬噸，比去年同期增長了44%；僅9月份就已進口了161,836噸豬肉，同比增加72%。而據本月中國國家統計局發布的9月居民消費價格指數（CPI），按年上漲3%，創13年11月新高。其中食品價格上漲11.2%，非食品價格上漲1.0%。

另有網傳消息指，天津市至少4間食品批發商已向經銷商發出調價通知指，由於原料價格上升，因此將在下月1日開始將上調價格，幅度和涉及甚麼食品受影響，將另行通知。但上述消息未經當局證實。