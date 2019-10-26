交通運輸部發新規　地鐵內用電子產品禁外放聲音

內地不少民眾經常在地鐵內進食，以及用手機追劇時外放聲音等，相關不文明行為長期惹人詬病。交通運輸部周六（26日）通報，將對乘客在地鐵內一系列行為作規範，包括在使用電子設備時不得外放聲音，不准攜帶有嚴重異味、刺激性氣味的物品進站乘車等。

據該部日前公布的《城市軌道交通客運組織與服務管理辦法》顯示，在乘客行為規範層面，該部明確列出影響運營安全的10類禁止性行為，以及影響秩序的7類約束性行為。相關新規將於2020年4月1日起施行。

通報指出，上述禁止性行為包括攔截列車，提示警鈴鳴響時強行上下列車，車門或站台門關閉後扒門；擅自操作有警示標誌的按鈕和開關裝置，在非緊急狀態下動用緊急或安全裝置；在車站、列車內吸煙，點燃明火；在運行的自動扶梯上逆行、推擠、嬉戲打鬧；以及影響運營安全的其他行為等。

通報又提到，約束性行為包括在車站或者列車內塗寫、刻畫或者私自張貼、懸掛物品；推銷產品或從事營銷活動，乞討、賣藝及歌舞表演，大聲喧嘩、吵鬧；在列車內進食；隨地吐痰、便溺、亂吐口香糖，亂扔果皮、紙屑等廢棄物，躺臥或踩踏座席；在車站和列車內滋擾乘客的其他行為。