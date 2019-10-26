回應韓國瑜擬助大學生遊學　蔡英文：應先完整評估政策

韓國瑜早前表示，若成功當選台總統，將支持台灣的大學生和研究生到外國當交換生。（中時電子報圖片）

高雄市長韓國瑜周五（25日）在雲林縣表示，若未來成功當選台總統，將支持台灣的大學生和研究生到外國當交換生1年，並稱會想辦法解決相關費用。台灣的蔡英文總統周六（26日）在台中出席活動時，表示韓在競選高雄市長時，也聲稱要到太平島挖石油；又認為韓應先對政策作完整評估，「否則支票開愈大，跳票可能性愈高。」

蔡英文表示，韓國瑜早前也曾提及台北故宮所有的文物要一次展，在高山上要設升旗台，甚至在選高雄市長時，他也講過要到太平島挖石油。蔡又稱，韓國瑜目前已作為台總統候選人，「要講政策一定要先經過比較完整的評估和規劃，要不然支票開愈大，將來跳票的可能性愈大」。

另韓國瑜選舉辦公室周六再就交換生一事回應，稱以每名學生外遊1年耗資100萬元（新台幣‧下同，約26萬港元）、每年5萬人為例，若悉數由政府負擔，將會是天文數字；又指目前可挪用500億元（約130萬港元）「前瞻基礎建設經費」，若仍不足應付，則由政府負擔。