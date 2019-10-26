涉嫌貪污受賄　清遠市前公安局長貝冰被逮捕

廣東清遠市前副市長、前公安局長貝冰（副廳級）涉嫌受賄，經由廣東省監察委員會調查終結，移送至中山市人民檢察院審查起訴，檢察院隨後作出逮捕決定。

資料顯示，現年57歲的貝冰是廣西昭平人，擁有在職研究生學歷，曾擔任廣東省清遠扶貧區管委會副主任、清遠市英德市委副書記、清遠市政府副秘書長、清遠市清新縣委書記，2013年6月起出任清遠市副市長、公安局局長。

另外，中國農業銀行審計局上海分局前副局長馬路涉嫌貪污、受賄罪一案，近日被上海市人民檢察院第一分院作出逮捕決定。市紀委監委早前通報稱，馬路涉收受禮品、禮金，長期私用政府車輛等，揮霍公共財產，利用職務便利為他人在股權糾紛、企業經營、工作調動等方面謀取利益，非法收受他人巨額財物等。

資料顯示，現年54歲的馬路是河南正陽回族人，曾擔任《中國經營報》、《河南購物指南》的發行站長和總編輯、審計署京津冀特派辦辦公室正處級調研員等職位。他自2009年7月開始擔任中國農業銀行審計局上海分局副局長，直到2018年2月被免除職務。