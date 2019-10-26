深圳培訓機構倒閉　被揭誘學員借貸繳巨額學費

內地官媒周六（26日）報道，英語培訓機構「韋博英語」近日疑因資金鏈斷裂，導致全國多地門店關閉；並稱該公司不但拖欠員工工資，又有外籍教師的護照被扣押，更有學員涉受該公司職員誘使下，以貸款形式繳交了大量學費，如今更負債纍纍。

官媒記者日前走訪韋博英語位於深圳的總部，發現該門店大門緊閉；該記者同時走訪深圳多家門店，發現也處於關門狀態；部分門店門口張貼告示，稱對不想繼續上課的學員，門店可將線下課程轉為線上課程，或者對接其他學校繼續學習，安排結束課程等。

該機構學生陸雨星向官媒表示，自己9月初剛交完學費，目前只上了3節課，又指上星期助教老師還給他發出課程表，提醒他按時上課，「我收到訊息，說這裏倒閉了，當時交了54,900元（人民幣．下同，約6.2萬港元）學費。」據悉，韋博英語創始人高衞宇早在10月12日稱，由於經營失敗，加上資金鏈斷裂，導致目前局面。

報道引述深圳韋博英語南山分店財務人員周女士，後者稱自己今年8月底入職，至今沒收到任何薪金；又稱公司在發不出工資的情況下，還舉辦多次促銷活動招收學員。報道更引述新西蘭外籍教師James，稱公司除拖欠工資，連他的護照也被公司扣押，使他不得不繼續給學生免費上課。

報道更訪問大學生羅敏，後者稱自己支付了報名學費總計36,800元（約4.1萬港元），惟目前僅上了不到10節課，她還要承擔3.5萬元（約3.9萬港元）的債務，「我覺得公司有誘導我貸款的可能，我現在實習工資每個月只有1000、2000元（約1126至2253港元），還要還貸款，挺難的。」

有律師表示，韋博英語存在誘導學員申請貸款以支付培訓費的嫌疑，亦即所謂的「學費貸」；如果韋博英語的工作人員明知公司資金斷裂，且門店準備關閉，不可能再繼續提供培訓服務，卻在關閉前一段時間誘導學員交錢學習後潛逃，相關人員涉嫌詐騙。