英國早前發生的貨櫃車人蛇藏屍案,轟動全球,而CNN曾報道指,死者均為中國人。越南有組織近日指出,案件的死者中,可能有多達20名越南人,其中有部分已得到確認。內地官媒周六(26日)發文,狠批CNN將人命當成政治道具,指CNN欠遇難者家屬和中國人一個道歉。

文章中稱,CNN帶着偏見報道世界,「我們已經不是Be the first to know了」,CNN將39條人命當成政治道具,用以質問質疑中國,是荒謬、冷漠甚至惡心。有指該行為已經把某些人,披掛多年的「人權」、「人性」、「普世價值」拋到了爪哇島。文章中又嘲諷CNN「儘管你身上的欠賬已經夠多了」。