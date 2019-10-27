修例風波：官媒斥黎智英宣揚污衊之詞　開港版「顏色革命」魔盒

內地官媒周六（26日）發評論文章，狠批黎智英旗下《蘋果日報》透過發放短片，虛構故事宣揚污衊之詞，謊稱每個人都可能被「拉回內地死刑」，藉此獲得超過160萬瀏覽量，並將此「加工過的故事」植入香港社會結構的「裂縫」，導致其後的反修例示威爆發，令潛伏已久的「顏色革命」魔盒打開。

該篇名為《打開港版「顏色革命」的潘多拉魔盒》的評論文章又直斥，建立學生組織「學民思潮」的黃之鋒，是2012年「反國教運動」的始作俑者；又指黃之鋒在2014年9月違法佔領行動（佔中）中親自發動中學生罷課等。

文章直指黃之鋒「正是美國需要的人」，又稱美國國家民主基金會在2012年11月臨時撥款10萬美元，通過「天主教正義和平委員會」幹事葉寶玲交給黃之鋒，作為活動經費2014年3月，美國又通過「陳某某」交給黃160萬美元；文章指摘黃得到真金白銀的籠絡後，立刻和美方一拍即合，死心塌地充當外部勢力在香港的代理人，藉此「反中亂港」。

文章提到，美國等西方勢力在香港已經營多年，布局許久；又稱美國國家民主基金會等組織長期資助香港本地政團、民調機構或所謂人權組織，並透過「禍港四人幫」之首黎智英向大筆反對派組織和人物派錢，金額超過4000萬港元；更指出包括「香港眾志」等各種非政府組織和反對派，迅即「各顯神通」。

文章直指，所謂「港版顏色革命」實際上就是美國這隻「黑手」的介入和操作；又稱黃之鋒在「酒店密談」後1個月，就大搖大擺地飛到德國與德國外長會面，到美國國會出席聽證會，從2015到2017年，他每年都要到華盛頓作游說。

文章更指出，他曾與李柱銘同台，「一老一小兩個小丑在外國國會賣港辱國，亂港分子以這種方式實現『傳承』，真是再諷刺也再合適不過了。」文章直言，黃之鋒還有其他亂港分子，「心裏想着的也許只有華盛頓的利益。」