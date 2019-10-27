屋苑6寵物犬誤食火腿腸後毒死　警方介入調查

北京朝陽區一個屋苑的負責人，上周六（26日）向內媒爆料稱，屋苑內至少6隻寵物狗在本月10日因誤食草地上的火腿腸後死亡。狗主將屍體送到寵物醫院化驗，確定是異煙肼中毒致死。朝陽分局勁松派出所確認接到市民報案，已介入調查。

住在朝陽區萬科藍山小區的李女士稱，她當日早上遛狗回家後，發現愛犬開始嘔吐不止。她在嘔吐物中發現火腿腸，但火腿腸並非家人所餵，應是在外撿食。李女續稱，家中有3隻寵物狗，其中兩隻當日出現同樣症狀並迅速死亡，另一隻仍在醫院救治。

她事後將愛犬的屍體送至附近寵物醫院檢查，「醫生說致死的原因是異煙肼中毒，醫生懷疑是有人故意藏在香腸裏的。」當日屋苑亦有多隻狗中毒死亡，事後居民都十分憂心。內媒發現涉事屋苑採取封閉式管理，需要門禁卡才能入內，保安值守十分嚴格。

北京律師吳立宏指，寵物狗是個人財產，毒狗者因毒死狗隻，為狗主造成損失，需要因此依法賠償；毒狗造成的傷害後果達一定數額時，還可能構成故意毀害財物罪。吳補充，如果毒狗人的投放毒品方式，可能造成其他人誤食中毒，還可能構成投放危險物質罪。