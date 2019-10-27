粉絲瘋搶Lolita新品　現場混亂逼爆玻璃

Lolita（蘿莉塔）服裝的造型可愛有個性，在內地被很多少女所迷戀。而位於上海的日本Lolita服裝品牌「Angelic Pretty」分店，上周六（26日）舉辦發售周年商品贈送禮品活動，引來大批粉絲搶購，惟現場一度混亂，更發生「逼爆玻璃」事件，有店員與粉絲發生口角，活動最終被迫取消。

活動吸引粉絲親臨現場，但同時也引來黃牛黨，由於官方要求粉絲需穿着該店服裝前來，有疑似黃牛黨的男子在店門外即場換上Lolita裙裝，令其他粉絲不滿。店員見狀出來處理問題，卻與一對夫婦發生口角，指罵他們是黃牛黨。事後，一名女子社交平台發文澄清，指該對夫婦是她的父母，代替她去購買，並非黃牛黨，她怒斥店員大罵粗口。

據悉，官方早前要求粉絲勿在上午10時前進入商場，以免違反商場人流。有人提早2小時到商場門口排隊，期間數名粉絲拿出手機拍片，不慎撞到一扇本已損毀的玻璃門，導致玻璃碎渣散落一地，有人手部受傷需送醫。惟店方事後卻認為玻璃門是她們損毀的，令她們十分氣憤。

混亂事件一件接一件，商場保安亦到場調查，最終要求店方取消活動。店方事後表示無奈及遺憾，並向被指「逼爆玻璃」的粉絲們致歉。