謊稱支付寶遭盜用獲賠　杭州大學生反被告詐騙

杭州一名19歲大學生月前聲稱其支付寶賬戶遭被盜，其後獲得保險理賠。但經支付寶公司調查報，他反成了被告。這是當地互聯網法院日前審理的首宗支付寶騙賠案，最後判定大學生以欺詐手段騙賠，須賠償10001元（人民幣，下同，約11001港元）。

事發於今年5月16日，大學生李某向支付寶公司反映，稱他的手機在當日登山遊玩時丟失，導致賬戶內3050元（約3380港元）被盜刷，要求支付寶賠償。在李某提交相關資料後，保險公司於同月30日向他賠償3050元。支付寶其後查探這宗盜用案的安全漏洞。

在6月22日，李某通過人臉驗證的方式在聲稱丟失的手機上重新登錄支付寶賬戶。支付寶公司在法庭上表示，人臉驗證是通過用戶具有唯一的生物信息身份認證方式，其他人無法採用此方式操作賬戶。李某在丟失的手機上重新登錄支付寶賬戶，亦與他報稱的情況不符。支付寶方面認為盜用是謊報，侵害支付寶的服務系統，遂向李某提出訴訟。

支付寶公司要求被告李某向原告支付寶公司賠償損失1元（約1.1港元），及承擔本案律師代理費10000元（約11000港元）及本案訴訟費用。李某在庭上辯稱，其手機並未丟失，是同學在其不知情下使用該手機賬戶密碼支付就業安置費，不存在虛構遭盜用騙賠償一事。

法院宣判，認定被告使用虛假、欺詐手段向支付寶公司申報不真實的非授權支付損失賠償，違反雙方之間的網絡服務合同約定，構成違約，判決被告李某賠償支付寶（中國）網絡技術有限公司的違約經濟損失共計10001元。