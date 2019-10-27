狠男獲釋後即闖女友家殺3人　死者家屬質疑警方不作為

甘肅平涼市31歲男子陳建鋒疑因戀愛受挫，早前潛入35歲女友安興莉家中，將女友家中3人殺害。內地傳媒周日（27日）披露案件詳情，指警方案發前一天曾因陳男持刀到安女家中爭執，曾被警方帶走，惟又在當晚將他釋放。對此，死者家屬近日以「行政不作為」為由，起訴甘肅省平涼市公安局崆峒分局，惟此事仍處於待立案狀態。

事發於今年5月18日，第一個抵達案發現場的人是安女的叔叔，他憶述，進入安家後，他發現60歲的三哥安正存及64歲大嫂王秀芳倒斃在院子內，現場共有3灘血漬，安興莉則不知所蹤。由於擔心安興莉的安危，家人嘗試聯繫安興莉但不果。直到警方大舉搜山，並將陳建鋒拘捕後，他才承認當天曾潛入安女位於草峰鎮安莊村的住所，將安女及另外2人殺死，並把安女的屍體帶走，埋在自己家的祖墳中。

據悉，安女之前是結過婚，育有兩個孩子，2018年認識陳男後，疑因與陳男曖昧糾纏而與本來的丈夫離婚，惟安女與陳男的關係一直受到家人反對，令陳與安女的家人積怨日深。案發前一日，陳男帶同匕首曾前往安女家中，與安女激烈爭吵，警方趕到現場後，隨即將陳男帶走，惟當晚又將其釋放。

對此，安家人認為慘劇原可避免，惟警方明知陳帶同匕首前往安家，卻不對其採取強制措施，「如果那天，他沒有離開派出所，我家人也不會死」。另安家人又批評，警方調查案件存在延誤等問題，他們曾多次向各級部門舉報，平涼市、區亦成立調查組審查，但未能查明警方有不當行為，平涼市公安局亦指，警方處理過程合理合法，並無不當行為。