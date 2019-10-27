韓國瑜稱當選後澎湖小三通　陸委會：開放已逾10年

高雄市長韓國瑜周日（27日）在澎湖縣出席活動期間，表示自己一旦當選台灣的總統，將開放澎湖小三通以刺激當地旅遊業發展。然而此言一出，陸委會隨即回應，稱澎湖小三通早在2001年起，已實施專案辦理，並在2008年進一步常態化，至今已逾10年。

韓國瑜表示，澎湖縣每年僅有5000名大陸旅客，認為旅遊業發展潛力無窮，又稱當地須先把交通問題解決，更直言「金馬可以小三通，澎湖能不能小三通？也能夠順利解決的。」

陸委會同日下午回應，稱小三通政策自2001年1月1日已開始辦理，最初以金門、馬祖為主，澎湖採專案辦理；及至2008年10月起，則開始修訂「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」，並實施澎湖小三通常態化，強調澎湖小三通至今已超過10年。

另外，台前立法院長王金平周日上午在雲林接受媒體訪問時，被問到是否會代表親民黨參選台2020年總統大選，他表示雙方還沒做最後的接觸，又稱親民黨了解他的立場、想法和目標；他重申自己參選到底的信念從沒動搖，惟稱目前「還不知道最後怎麼決定，還不知道。」