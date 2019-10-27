通州區頒優惠政策　金融機構補貼最高5000萬人民幣

北京市通州區周日（27日）發布文件，稱當地政府將對在通州實際註冊、經營，且符合條件的高精尖企業，實施扶持和補貼政策。文件提到8項優惠政策，當中包括進駐當地的持牌金融機構，給予最高5000萬元（人民幣‧下同，約5631萬港元）的獎勵。

據悉，該區産業發展促進委員會，在周日發布名為《關於加快推進北京城市副中心高精尖産業發展若干設施》的文件，相關優惠政策自2019年1月1日起實施，至2025年12月31日為止。

文件提到，該區將對年度區域經濟貢獻達到1000萬元（約1126萬港元）的高精尖企業，給予科技創新、辦公及科研用房、貸款貼息、上市補貼、高管獎勵、基礎設施建設等方面的扶持；對2019年1月1日後新註冊的企業，最高可按年度區域經濟貢獻1000萬元以上部分的70%給予扶持。

文件補充，對之前已經註冊的企業，該區最高可按年度區域經濟貢獻，高出2016至2018年區域經濟貢獻均值部分的70%給予扶持；另對畝均年産值1億元（約1.1億港元）産業用地供應方式，在項目立項、規劃、用地報批等方面開闢綠色通道。

此外，該區對貢獻突出的企業，給予人才租賃住房等人才住房保障支持；對符合條件的優秀人才，給予醫療、子女入學、人才落戶及工作居住證辦理、出入境等便利；為外籍高層次人才提供優質生活配套服務；對經認定並簽約的招商中介機構，其引入的企業自納稅之日起1年內區域經濟貢獻達到1000萬元者，給予不超過年度區域經濟貢獻2%的一次性獎勵。