省公安廳通報颶風行動　破510犯罪組織逮逾3300人

廣東警方連續3年組織開展「颶風」專項行動，重點打擊各種違法犯罪。省公安廳周日（27日）通報，稱當局今年先後開展16次颶風專案收網行動，搗破犯罪組織510個，逮捕3300餘名疑犯，破獲現行盜搶案6600餘宗，直接挽回民眾損失價值數千萬元（人民幣‧下同）。

通報又稱，今年首9月，全省盜搶案件立案同比下降24.5%，比2013年立案高峰期下降68.1%，其中「兩搶」（搶奪與搶劫）案件立案同比下降52.1%，較高峰期大幅下降90.5%；破案7.2萬宗，刑拘、逮捕疑犯人數分別為3.4萬名和2.6萬名。

當局同時通報幾宗典型案例。通報提到，廣州增城公安搗破一宗盜竊公司保險櫃案，繳獲贓款現金54萬元（約61萬港元）。事緣今年8月10日，蘇姓民眾向警方報稱，當日6時許在廣州市增城區新塘鎮某公司發現財務室門被打開，室內的保險櫃被撬開，保險櫃內存放的現金約55萬元（約62萬港元）被盜。

警方專案組在接報翌日，於白雲區太和鎮成功逮捕疑犯黃某言，繳獲贓物手錶2隻、金色戒指1枚及28.67萬元（約32萬港元）現金。8月13日中午12時許，專案組在廣西百色市警方的協助下，成功在田陽縣逮捕另一名疑犯黃某做，現場繳獲贓款現金19.56萬元（約22萬港元），在廣州市白雲區某出租屋搜繳贓款現金5.9萬元（約6.7萬港元）。