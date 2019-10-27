2警捨身護村民遭擊斃　幼兒甫出生即與父陰陽相隔

浙江台州3名警員本月初執行任務時，遭歹徒持獵槍襲擊，為掩護民眾避險，警員擋在最前面，致多處受槍傷，其中王歆和梁峰二人不幸身亡。兩殉職警周日（27日）在雨中出殯，村民專程趕來送最後一程，場面感人。令人頓足搥胸的是，王歆的兒子在他死後十四日出世，與父親陰陽相隔。

事緣本月2日凌晨，路橋公安分局接報，指路橋區金清鎮坦頭沈村某戶門口發現一小桶汽油，更已在門前倒了一些，金清派出所民警王歆遂帶上輔警梁峰和林新志趕赴現場。詎料正當三人調查時，汽油桶的始作俑者、44歲男子牟某某駕車回到現場，並手持一把1米多長的獵槍，一言不發便朝10米開外人群開槍。

林新志趕緊衝了上去，惟遭牟某某開火擊中腹部。王歆和梁峰為了拯救同伴及現場飽受驚嚇的人群，遂找機會撲向牟，但也分別被擊中右臂及頭部。

此時，林及梁已倒下生死未卜，王歆則不顧鮮血直湧的手臂及伴隨的劇痛，向民眾邊跑邊喊「快跑，快跑，打120」。不過殺紅了眼的牟某某不斷追擊，最終一發子彈打中王歆頭部。整個過程不過5分鐘，但三警的英勇行為卻成功讓民眾跑遠。牟某某為了發洩，又向梁峰腹部補了一槍，隨後自服農藥嘔吐白沫身亡。

警方調查發現，牟某某的作案動機原是想殺害有感情糾紛的前妻沈某華，以及她的姐夫王某君與其家人，但三警的到來擾亂了牟的計劃，於是他便對王歆等人狠下毒手。事後，王歆和梁峰因傷重撒手人寰，林新志經搶救已暫無生命危險，目前留醫。

王、梁出殯當日，多個縣市的警方人員都有前往送行；撿回一命的王某君也有與村民一同出席，並哭道：「我這條命是民警們給我換來的。」死者家屬亦淚迸腸絕，叩心泣血的王妻道：「王歆你給我回來，你這個大騙子，你忘了跟我說好一起帶孩子，陪孩子長大的嗎？」