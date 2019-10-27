深圳海關破走私奢侈品組織逮9人　案值3.2億人民幣

內媒周日（27日）報道，廣東深圳海關近日聯合上海海關等部門，成功搗破一個以海外代購為名，走私世界名牌服飾、箱包、手錶等奢侈品的犯罪組織，查獲各類貨物逾3000件，初步查證，該組織走私奢侈品案值達3.2億元（人民幣‧下同，約3.6億港元）。

報道稱，事緣深圳海關隸屬西九龍站海關職員在案發當晚約10時40分，從香港開至的最後一列高鐵中，發現一名40多歲的女旅客，手持6個行李箱，形迹可疑，遂將她截停並作例行檢查。此時，另一名女子現身，稱自己陪同該女出行，又要求取回對方部分行李一起過關，更稱自己非常着急，「我們要趕車。」

經查，關員透過X光機發現異樣，決定開箱檢查，發現當中有名牌服裝、手提包等，還有花膠、鮑魚、高麗參、燕窩等高檔食品。兩人辯稱是自己購買，惟關員事後翻查，發現兩女多次進出境紀錄，其後海關人員以涉嫌走私，帶走兩人並移交緝私部門進一步調查。

海關表示，經過深入審查，兩女坦承自己是受人僱用，並專以螞蟻搬家的方式，向境內攜帶走私高檔商品的水貨客；又指兩人走私入境的貨物，最終會流向上海，貨主是劉某、沈某夫婦。深圳海關緝私局處長陳東星稱，兩夫婦成立代購公司「優某」，業務在網上頗具規模，並以代購名義收攬客戶的奢侈品訂單，再安排人員在意大利、美國等地採購，然後將貨品運到公司在香港的倉庫。

該局偵查員蔡曉明指，該公司通過多種方式將各種奢侈品走私入境，將貨物以國際速遞偽報品名、低報價格的方式走私入境，部分商品通過水客行李夾藏走私入境，再寄送到客戶手中。海關緝私部門組織70名警力，分別在深圳和上海對該走私組織開展查緝行動，逮捕包括主犯劉某在內的9名疑犯，並查獲上述物品。

緝私部門表示，兩夫婦的走私組織從2016年至案發時，通過走私偷逃稅款數千萬元；又稱由於走私組織奢侈品的賣價較低，因此向該組織購買奢侈品的客戶絡繹不絕，為其帶來巨額利潤；更指從查獲的帳冊顯示，他們每月銷售盈利達300萬元（約338萬港元）。