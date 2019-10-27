無錫玻璃滑道事故多人墮樹林　官方延廿多日公布

江蘇無錫江陰市應急管理局周日（27日）通報，位於華士鎮華西世界探險公園的華西玻璃滑道10月1日發生事故，多名遊客從滑道中飛出，跌入樹林中。該鎮政府人員表示，目前正救治傷者，惟包括江陰市應急管理局在內的多個部門，均未透露傷亡情況。有知情者稱，當日雨勢頗大，未知是否因此造成上述事故。

傷者家屬吳女士表示，他們對當局做法表示不解：「我們也很納悶，就算這麼大的雨，他們不開放玻璃滑道的話，就沒有這個事情發生了呀。」有現場遊客上周四（24日）向內媒表示，事發當日他打算到滑道遊玩，其後雨勢轉大，他便選擇在旁邊避雨，但當時滑道上仍有不少遊客。

遊客續稱，該滑道末端有一塊鐵板，「第一個衝下去的人撞到鐵板，隨後連續下來多人導致鐵板被衝掉，10幾個人衝下去了，速度很快衝到路另一邊的樹林裏。」他又指，事發後有相關人員檢查遊客手機，並要求刪除相關圖片和影片後方准離開。

另有遊客質疑當日正值暴雨天，惟該處並未因此停止經營。內媒嘗試致電景區，對方職員稱不清楚事件，並解釋在事發後翌日，該處已開始整改並停止開放。據悉事發後，江陰市人民醫院接收了部分傷者，有職員稱「那天來的病人特別多，都沒有走醫保，都走綠色通道」，惟不知道傷者為何受傷。

及至上周四，華士鎮政府宣傳部門向內媒證實事故。該部門職員指，目前已有專家調查事故，相關部門目前正積極救治，部分傷者已出院。江陰市應急管理局則解釋，由於事故報告尚未出爐，目前死傷人數不明。

資料顯示，華西世界探險公園規劃投資1.2億元人民幣（約1.4億港元），貫穿整個砂龍山森林，今年9月22日開始試業。該公園的透明玻璃滑道利用山體的高低落差建成，長388米，整體落差158米。