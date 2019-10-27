氹逾40人炒「球鞋期貨」　騙徒呃逾600萬人民幣

江蘇鎮江丹徒區一名殷姓男子，早前在明知無充足貨源的情況下，透過社交網群組發虛假訊息，慫恿顧客購買「球鞋期貨」炒賣，藉此詐財。鎮江市警方周日（27日）通報，殷某已被刑事拘留，受害者達40餘人，涉案金額超過600萬元（人民幣‧下同，約676萬港元）。

警方通報，今年8月有9名年輕人報案，稱在網上買鞋時遭受詐騙；幾個人在今年不同時段，從殷男處購買了球鞋期貨，惟到約定日期，殷男不但沒有交貨，更不願退款並迅即失蹤。據悉在涉案9人當中，單人涉案金額從2萬至3萬元（約2.3萬至3.4萬港元）到100餘萬元（約113萬港元）不等。

警方偵查後發現，受害者的社交網群組中有40餘人，該群年輕人中大多數是「炒鞋客」。其中一位受騙者孟某表示，自己管理着一個逾千人的奢侈品拍賣微信群組；殷男進入群組後，在群內拍賣幾件東西，又購買幾十萬元的奢侈品，讓他相信殷某的財力；殷男其後在群組中表示，自己有渠道可售球鞋期貨，孟某遂決定向殷男購買。

孟某續稱，他從殷男手中購買100多萬元的「期鞋」，但殷無提供期鞋給孟某，後來只能選擇還款；截至報案為止，殷男還差80多萬元（約90萬港元）沒有歸還。殷男遭逮後，坦承自己在2018年底開始在「鞋圈」活躍，一開始賣的是現貨，後來看到別人都賣期鞋，發覺能賺錢，才開始售賣。

今年3月起，殷男收到幾百萬元的期鞋訂單，但他將錢用於購買奢侈品，出入酒吧揮霍，還長期租用2、3輛名車，月租金12萬至15萬元（約14萬至17萬港元）。由於沒穩定貨源，後期也未能收鞋，殷男只能把客戶所給的錢，抽出部分賠給之前的客戶。今年8月，他發現客戶的錢，已遠不夠賠付之前客戶。

警方補充，殷男除揮霍資金，還找人製作虛假存款截圖、影片，顯示自己有1億元（約1.1億港元）以上的存款；又在沒有供貨能力和沒錢賠付的前提下，繼續發布期鞋訊息吸引買家。警方稱，此舉已涉嫌詐騙，目前，殷男被丹徒分局依法刑事拘留，案件仍在進一步調查中。