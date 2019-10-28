扮拍拖呃男人買衫　「衣托」團夥4個月獲利百萬人民幣

內地媒體周日（27日）報道，安徽合肥市警方本月搗破一個「衣托」（專誘騙客人到服裝店消費）團夥，拘捕9名疑犯，她們涉嫌假借相親、談戀愛之名，誘騙受害男子到團夥開設的服裝店購物。據悉，該團夥在短短4個月時間獲利過百萬元（人民幣‧下同）。

警方在今年7月接到一名男子報案稱，自己在網上認識一名女子，陷入網戀，時常聯繫。二人見面後，女子將他帶到一間服裝店買衣服，花了1萬多元（約1.1萬港元），不久後就聯繫不上該女子，懷疑受騙。

經查，警員發現受害人所說的服裝店經常有幾名女子出入，而她們每次帶進店裏購物的男子均不同，懷疑是詐騙團夥，隨即展開拘捕行動。

警方表示，該團夥內部分工明確，有專門的「鍵盤手」冒充漂亮溫柔、工作穩定的女性，在線上社交平台尋找有消費能力的適齡男性聊天，假裝相親、談戀愛。在感情聯絡較穩固後，便派出「衣托」女子約男方出來見面，假裝不經意地逛到團夥開設的服裝店，游說男子以高於市場價幾倍的價錢為其購買服裝、箱包或化妝品等，消費成功後，「衣托」女子很快與受害人分手，而售賣出的物品過幾天又會原封不動地擺在店內繼續銷售。