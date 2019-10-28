四中全面揭幕　主要議題惹人關注

中共第十九屆中央委員會第四次全體會議（下稱四中全會） 周一（28日）至周四（31日）於北京京西賓館召開。今次會議有兩個主要議程，一是中共中央政治局向中央委員會報告工作，二是研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題。 有內媒分析，前者是慣例，後者令人意外。

分析指，四中全會的議題一般關乎建黨，但這次會上將審議《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》。這份文件此前已在黨內外一定範圍徵求意見。上周四（24日），中共中央政治局聽取徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見修改後，將文件稿提請十九屆四中全會審議。

另官媒文章指出，司法體制改革是政治體制改革的重要組成部分，對推進國家治理體系和治理能力現代化具有十分重要的意義。文章指出，要運用大數據提升國家治理現代化水準。要建立健全大數據輔助科學決策和社會治理的機制，推進政府管理和社會治理模式創新，實現政府決策科學化、社會治理精準化、公共服務高效化。