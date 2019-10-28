台歌手林俊傑輸液針頭遭拍賣　醫護人員搶瞓病床

台灣歌手林俊傑（JJ）周日（27日）在大陸江蘇鎮江市舉辦演唱會，期間因感冒不適到醫院輸液治療，詎料事後疑遭醫護人員將他使用過的針頭、床鋪等出售，價值2萬人民幣（約2.3萬港元），他睡過的床也被多名護士搶着躺。林的經理人公司發聲明怒斥涉事人員無職業操守和洩漏私隱。涉事醫院周一（28日）表示，無醫療廢品流失，已將涉事人員停職。

有網民在社交平台發文，以「林俊傑使用過」為題，上載針頭及鹽水袋等照片，聲稱「已經掛水的血針頭，有需要微信留言」，隨後又稱，「已經被歌迷拿走了」。網傳影片顯示，多位醫護裝扮的人員表現興奮，在林睡過的病床上打滾及拍照。

林俊傑的粉絲得悉後，怒斥有醫護人員洩露私隱，隨意處理醫療垃圾是沒有醫德，及售賣用過的醫療用品是不衞生等。林俊傑國際歌迷會隨即發聲明，要求院方解釋。林的經理人公司呼籲網民不要因此對其他醫護人員有過激的行為，對此事表示遺憾，要理性追星。

鎮江市第一人民醫院發聲明稱，事件起因是醫院工作人員追星，在林離開後拍攝照片上傳至朋友圈，被他人轉載使用，稱售賣林俊傑先生所用醫療用品。院方調查核實後，無醫療廢棄物流失，後續將嚴肅處理。