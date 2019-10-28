房屋面積突「變大」需補差價　業主質疑陷開發商騙局

內媒周一（28日）報道，廣東廣州一屋苑多名業主近日收到開發商通知，指其所購買的房產面積較原先為大，要求補交差價。然而，由於開發商的預測面積和實測面積存在較大誤差，超出國家規定的合理範圍，故誤差責任誰屬存在爭議，更有業主質疑是開發商私自更改建設圖紙。目前業主已向當局作出投訴並獲受理。

2018年初，在廣州經商的張先生斥資1250萬元（人民幣．下同，約1413萬港元）在荔灣區南岸路金眾西關海小區買下一套住宅。他表示，認購時房子的建築面積標為196.4平方米，惟居住一年後，開發商卻突然告知他實測面積是205.9平方米，需補交約60萬元（約67.8萬港元）的房款。

類似事件亦發生在多名業主身上，其中梁先生表示當初買房時，銷售人員堅稱面積為138.5平方米，可當他辦房產證時，卻得知面積無端增加了近6平方米，不但需補交近40萬元（約45.2萬港元），且因按規定面積已達豪宅標準，他需為此付5.3%的豪宅稅。梁無奈表示若事先得知，他肯定不會買入。

報道指，此次涉及補差價的業主有上百戶，由於合約簽訂時雙方約定的是通過設計圖紙測量出來的面積，因此與交樓後的實測面積存在誤差。按相關政策，面積誤差比絕對值在3%以內是被允許，不構成開發商違約行為，但超出合理範圍以外則不可。然而梁先生透露，開發商曾讓業主簽一份補充協議，就此面積誤差比絕對值的合理範圍從3%變成了6%。

業主紛紛質疑，開發商事先算好，讓他們住宅的面積差比絕對值超過3%，但不超過6%，以此欺騙消費者，部分業主到相關部門查閱後，更指摘開發商私自更改建設圖紙。對此，開發商金眾地產負責人向內媒記者表示，已積極與業主、相關部門溝通，並承諾在面積差3%以上、6%以內，業主可按8折補差價，惟不被業主們接受。至於為何會簽補充協議，負責人並未作出回應。

有律師表示，據司法解釋，若房子面積差比超過3%，開發商只能把多出的面積「送」予業主，不得額外收取購房款；倘開發商以購房人不同意補差價為由而不辦理網簽、房產證，購房人可到法院起訴，索賠逾期辦證的違約金。