近兩年共搗破2900個黑惡組織　懲處逾800名「保護傘」

中央紀委國家監委周一（28日）發布數據顯示，近兩年來，浙江省共搗破逾2900個黑惡組織，逮捕組織成員共3萬多人，破獲逾2.5萬宗案件；另清除涉黑涉惡貪腐等「保護傘」案件共1000多宗，共涉及1700餘人，懲處800多名充當「保護傘」的人員。

中央掃黑除惡第11督導組自上周二（22日）進駐浙江督導「回頭看」，督導整改問題清單和問責建議清單，清查已交辦的重點問題和監察重點案件辦理。中央督導組在今年3月31日至4月30日向浙江當局交辦的21宗重點案件中，共留置18人、黨紀政務處分25人、組織處理3人、移送司法機關8人。

其中特別提及，杭州以虞關榮為首的重大涉黑涉惡組織，由全國掃黑辦掛牌督辦，早前已開庭審理。自4月開始，有關部門搗破316個涉黑涉惡「套路貸」組織，破獲4779宗案件；在工程招標領域，立案調查144宗，其中有14宗涉黑涉惡案件，逮捕247人。

有關部門在全省共查扣涉黑涉惡資產65.7億元人民幣（約74億港元），比中央督導前增長了124.92%。截止目前，全省調查證實111宗涉黑案件、另有173宗相關案件中存在「保護傘」情況。清查官員職務方面，全省共調整316名不勝任的村黨組織書記，清除涉黑涉惡等村兩委幹部1066人。