「天王星衝」今晚展現　專家：觀星絕佳時機

位於江蘇南京的中國科學院紫金山天文台周一（28日）發布消息，指晚上將有「天王星衝日」（港稱天王星衝）的天文現象。有專家表示，此時天王星與地球距離最近，亮度較高，是觀測天王星的絕佳時機。

據天文學家介紹，天王星衝日是指天王星和太陽正好分處地球兩側，三者幾乎成一條直線。根據天文測算，天王星與地球的會合週期是369.6天，即該天文現象平均369.6天出現一次；而按是次現象，天王星會在日落時升起，翌日日出時落下。

專家建議，儘管天王星衝日期間較為適宜觀測，但要從茫茫星海中把它分辨出來，還是要借助望遠鏡和星圖定位，僅憑肉眼較難識別；觀測地點應選在避開強光源的視野開闊之處，比如郊外或者山頂。

作為太陽系的八大行星之一的天王星，是太陽系由內往外的第7顆行星，由於天王星暗淡的「星光」和緩慢的運行軌道，直至1781年才被確認為行星，此前則一直被當做恒星看待。專家介紹，天王星大氣的主要成分是氫、氦和甲烷，內核由冰和岩石組成，平均溫度在攝氏負220.15℃，通體呈現淡藍色。