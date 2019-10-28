13歲兇徒被判收容教養3年　警方：法律框架內最嚴厲措施

遼寧大連13歲蔡姓少年早前擬性侵10歲少女王萱，遭拒後捅死對方再棄屍草叢。大連警方周日（27日）向內媒表示，蔡男目前被判送往收容教養3年；又稱案件屬蔡男一人所為，父母不知情且未有包庇；更稱上述判罰「是法律框架內最嚴厲的措施」。

警方表示，案後以最快的速度鎖定疑犯，並在調查形成完整的證據鏈，「目前證實，案件由蔡某某一人所為，其父母並未參與，也不知情」。警方早在上周四（24日）通報，因應內地刑法規定，蔡男因未滿14歲，未達到法定刑事責任年齡，依法不予追究刑事責任。

警方負責人續稱，當局在案發後高度重視案件，並已展開大量調查取證工作，確保認定的事實精準無誤，「包括我們在擬定通報前曾與法律專家反覆溝通，既確保公眾的知情權，又注意未成年人案件的隱私性。」負責人指，辦案人員在報審期間做了大量取證，認定蔡男父母沒有管教能力，符合收容教養的條件。

負責人解釋，蔡男被警方確認作案嫌疑後，曾一度釋放對方回家，惟強調此舉「是因為警方收集的證據不足，衡量其收容教養必要性的工作還未完成。」

內地不少網民得悉上述判決都不表認同，更認為當中存在一定漏洞，「最嚴厲的措施就是收容3年，這未成年保護法是來搞笑的吧」、「也就是說16歲以下故意殺人最高收容3年咯，未成年人這麽寬容？那不是不爽誰隨時可以殺誰」、「最嚴厲的措施就是收容3年，而那個女孩卻永遠也回不來了，她的家人再也看不到他們的寶貝了」。