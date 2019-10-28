擋風玻璃現裂紋　西藏航空客機備降貴陽

中國西藏航空一架航班編號TV9822的A330-243E客機，周日（27日）晚從海南三亞起飛前往四川成都，途中疑似擋風玻璃出現裂紋，須備降貴陽。有西藏航空職員證實上述消息，惟稱目前尚不清楚破裂原因。

據悉該班客機在周日傍晚5時45分，從三亞鳳凰國際機場出發，原定晚上8時35分抵達成都；因客機出現上述情況，該航班在晚上7時31分緊急備降貴陽。西藏航空表示，該公司對此次正全力搶修，惟目前尚未接到該航班具體何時重新起飛的確切消息。

另有在場乘客表示，當時該班客機備降期間並無異常，惟在飛機落地後，他卻被告知航班已取消。此外，有資深機長陳建國稱，客機擋風玻璃出現裂紋並不罕見；又稱以全世界而言，平均每個月均會出現數宗案例，且通常不會影響飛行安全。

陳表示，正常飛機的擋風玻璃應有3層，「外層、內層、中間層，內層主要是承壓的，外層主要是防撞擊的，如果是外層風擋破裂呢，其實內層至少可以承擔兩倍的受傷壓力，所以通常是沒有問題的。如果內層破裂，中間層和外層也可以承擔一定的壓力。」