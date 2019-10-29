兒童紋身貼暗藏風險　多為三無產品或使皮膚過敏

「紋身貼紙」近年在內地大行其道，這種「新玩意」既可讓人一過紋身癮，又不用擔心會終身留印，大受青少年歡迎。然而官媒周日（27日）報道，市面上很多款兒童紋身貼紙不但「三無產品」，其中有多款貼紙含重金屬元素，有可能影響使用者的健康。

市面上的兒童紋身貼紙是一種臨時張貼的裝飾品，因色彩豐富、造型多樣，且張貼後不易脫落，可保持一段時間，故深受青少年喜愛。然而愈來愈多使用者反映，指貼上紋身貼紙後，會出現難清洗或過敏的情況。對此，內地記者採訪多間售賣紋身貼的商店，商家均保證紋身貼不會對身體產生影響，強調「只是有點髒，洗掉後不會有副作用」。

不過，當記者購買了4款紋身貼紙，並送到專業檢測中心檢測後，卻發現紋身貼紙問題多多。首先，貼紙均無標誌生產日期、無質量合格證及無生產廠家；另外，雖然紋身貼紙目前並無國家標準和行業標準，但檢測員參照粘黏性玩具歐洲標準，對4件樣本可遷移的19種元素進行檢測時，發現其中3款含有重金屬銻元素，且超出相關標準。

對此，有皮膚科醫生表示，長期使用紋身貼除了可能造成皮膚過敏外，重金屬還可能被吸收進人體內，造成其他傷害；特別是未成年人的皮膚較嬌嫩，抵抗力也較差，受到傷害的幾率更高，家長們應小心留意。